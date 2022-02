Una quarantena d'inscripcions per rebre la vacuna infantil

Actualitzada 04/02/2022 a les 06:30

La plataforma de vacunació havia rebut fins ahir a primera hora de la tarda una quarantena d’inscripcions d’infants d’entre cinc i onze anys per a l’administració del vaccí contra la covid. El pla inicial del Govern era iniciar la inoculació dilluns vinent però finalment es va optar per traslladar la data al dia 14 perquè la segona dosi (que s’ha d’inocular als 21 dies) no coincideixi amb les vacances de Carnaval, atès que algunes famílies poden estar fora del país. No obstant això, i per accelerar el procés, Salut havia ofert als pares dels primers inscrits la possibilitat de vacunar-los ja avui a l’hospital. Els vaccins de Pfizer per als infants d’entre cinc i onze anys van arribar dimarts. La previsió és que es reobri el centre de vacunació per administrar-los, però tot dependrà del volum d’inscripcions a la plataforma.Salut va informar ahir que s’han administrat un total de 154.128 vacunes –57.828 primeres dosis, 57.075 segones i 39.225 terceres–. Són 79 més que en la darrera actualització (33 primeres dosis, 45 segones i una darrera dosi de reforç).