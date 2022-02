Una padrina amb covid esdevé la víctima 147 de la crisi sanitària

Actualitzada 04/02/2022 a les 06:08

Una dona de 90 anys és la víctima 147 de la pandèmia tot i que el Govern va precisar que la difunta estava contagiada de covid però que el virus no havia estat la causa de la mort. L’òbit és el segon consecutiu després del traspàs dimecres d’un home de 76 anys que estava ingressat a la unitat de cures intensives (UCI). La darrera víctima va morir a casa seva.La situació epidemiològica continua amb el descens notable i progressiu de casos actius per la moderació dels contagis, que no superen el nombre d’altes. Ahir la davallada va ser de 242 casos actius, deixant el total de persones afectades pel virus en 2.365. El nombre de positius notificats va ser de 155, mentre que les altes van fregar les 400 (396, concretament). El total de contagiats per la infecció des de l’esclat de la pandèmia ascendeix a 36.470 persones i les recuperacions són 33.958.La corba baixa però l’ocupació hospitalària augmenta fins a 16 ingressats, tres més dels que hi havia dimecres. Dotze persones estan en habitacions de planta, dues més que les notificades dimecres a la tarda, i a cures intensives hi ha quatre pacients, un més que dimecres. D’aquests quatre ingressats són dos els que necessiten ventilació mecànica.La incidència del virus a les escoles també s’ha minimitzat de manera notable, fent un salt considerable a la baixa respecte a les dades epidemiològiques de dimecres. Així, ahir només hi havia una aula tancada –dimecres eren quatre– i sis tenien part dels alumnes a casa en haver contret la malaltia, quan dimecres eren 56. Sí que van augmentar els grups en vigilància passiva, passant de 67 a 96. En aquest cas, els escolars poden seguir acudint presencialment a l’aula però han d’estar atents respecte a l’aparició de símptomes. En el gir de la situació a les escoles té a veure la baixada de contagis però també el canvi de protocols. Ara, per exemple, un positiu a maternal no és automàticament el confinament de la classe sencera, sinó que aquesta mesura només es pren a partir dels tres contagis.En la compareixença que el ministre de Salut va fer davant la comissió legislativa la setmana passada no va avançar quan relaxaran mesures als centres educatius, tot indicant que es guiaran per la corba de contagis. Sí que va avançar que el primer que suprimiran seran els cribratges. Després vindrà la mascareta obligatòria.