Els metges no estan alarmats perquè és una àrea molt petita de només 12 llits i estan acostumats a pics d’ocupació durant l’any

L’àrea d’aguts de salut mental, a la quarta planta de l’hospital, està quasi a punt de tenir totes les places ocupades. La situació, però, no preocupa excessivament els professionals que hi treballen, que estan acostumats a pics de gran ocupació perquè es tracta d’un servei molt petit, de tan sols 12 llits, i qualsevol ocupació o més ingressos dels habituals el poden situar a punt del màxim.



De moment no ha estat necessari derivar ningú a cap centre de fora del país. No es pot parlar d’overbooking precisament perquè només que hi hagi dues o tres altes el canvi és radical.