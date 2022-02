Reunió per potenciar el turisme als Pirineus

Actualitzada 04/02/2022 a les 19:17

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, s’ha reunit aquest divendres a Tolosa amb John Palacin, conseller regional d’Occitània i president de l’Agence des Pyrénées, un organisme de nova creació conformat pels diferents departaments i regions francesos dels Pirineus i que té, entre altres objectius, la promoció turística de la zona, segons informa Govern en un comunicat.La trobada s'ha fet en el marc de col·laborar per trobar sinergies per potenciar la zona dels Pirineus com a destinació turística. Per això, segons explica l'executiu, s’ha parlat de potenciar esdeveniments o desenvolupar productes turístics de manera conjunta en àmbits com el ciclisme, el senderisme o la gastronomia. En aquest sentit, la voluntat és fomentar la implicació de tots els actors per treballar en la transició del turisme de muntanya, valorant aspectes com la protecció i la preservació del medi ambient, els recursos naturals i l’adaptació al canvi climàtic, entre altres. A més, s'ha tingut en compte que els possibles acords que en sorgeixin podrien beneficiar-se del fons del projecte Poctefa (programa europeu de cooperació entre Andorra, França i Espanya creat per potenciar el desenvolupament sostenible al territori fronterer).Per altra banda, Torres i Palacen han acordat realitzar diferents reunions temàtiques per tractar col·laboracions específiques; una d’elles se centrarà en impulsar l’accés als Pirineus mitjançant el tren de nit que uneix L'Hospitalet-près-l'Andorre amb París. També s'ha confirmat, durant la trobada d'avui, la participació del director general de l’Agence des Pyrénées, Domitien Detrie, al Congrés Mundial de Turismede Neu i Muntanya que se celebrarà al març al Principat.