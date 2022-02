Pisos d'ús turístic es transformen en immobles de lloguer per la pandèmia

Molts propietaris opten per la seguretat econòmica davant dels guanys de temporada

El nombre d’hotels i apartaments turístics ha disminuït arran de la crisi provocada per la pandèmia, fins al punt que durant el 2021 Andorra ha perdut nou allotjaments. En el cas concret dels apartaments turístics, el sector apunta que el principal problema és que molts propietaris no han pogut suportar la situació derivada de les restriccions: l’arribada de pocs turistes i escassos beneficis en les ajudes governamentals. Un fet que, en molts casos, s’ha solucionat optant per un canvi d’ús en l’habitatge. “No és el cas concret de cap dels meus associats”, apunta Àlex Ruiz, president de l’Associació d’Empreses d’Allotjaments