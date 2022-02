Moody's assigna una perspectiva estable a Andorra

Actualitzada 04/02/2022 a les 18:35

L'agència d'avaluació Moody's valora Andorra amb una perspectiva estable i una qualificació Baa2, segons ha informat l'executiu en un comunicat. Els avaluadors destaquen la solidesa institucional del país i la governança sostinguda per una notable obertura internacional, així com l'expectativa que les finances públiques es recuperin gradualment de l'impacte de la pandèmia de la covid-19.Moody's assenyala, pel que fa a la solidesa institucional, l'alta puntuació d'Andorra en els indicadors que l'avaluador considera per a la qualitat de les institucions legislatives i executives, com ara els Worldwide governance indicators (WGI) del Banc Mundial vinculats a l'eficàcia del govern, la fortalesa de la societat civil i el poder judicial. Entrant al detall, l'agència d'avaluació posa en relleu la solidesa del marc fiscal o l'estratègia integral per adoptar els estàndards comuns de la Unió Europea, així com l'existència d'organismes com l'AFA, l'Uifan o l'AREB. A més, segons informa Govern, l'informe també emfatitza la rellevància de la sortida d'Andorra de la llista de la UE de jurisdiccions fiscals no cooperatives el 2018, la integració de diversa normativa de l'OCDE i l'adhesió a l'FMI l'octubre del 2020.Per altra banda, l'agència considera que haver esdevingut membre de l'FMI enforteix la capacitat institucional del Principat, així com la creació de reserves internacionals per millorar la resiliència davant possibles escenaris d'estrès. Per això, recalca el potencial de la negociació per a l'Acord d'associació amb la UE. Focalitzant-se amb la pandèmia, Moody's ressalta que entre el 2013 i el 2019 Andorra va registrar sets de superàvit fiscal pel qual es va reduir la relació entre el deute i el PIB, així com la relació entre pagament d'interessos i ingressos. Un fet pel qual, segons especifica Govern, l'agència augura una recuperació gradual de la crisi causada per la covid-19 acompanyada d'una reducció del dèficit pressupostari en consonància amb un creixement de l'activitat econòmica. L'informe fa referència també a l'augment de les taxes de vacunació i a l'enfortiment de l'activitat econòmica a la zona euro.L'avaluador de l'informe subratlla també que el Principat compta amb una "economia madura amb una desocupació estructuralment baixa" i alhora, amb una "infraestructura moderna que permet un accés generalitzat a Internet". També recorda el pes del turisme i el comerç en l'economia nacional, vinculats al flux de visitants i apunta a la recuperació progressiva del sector turístic.