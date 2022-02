La UdA acull una formació sobre malalties minoritàries

Actualitzada 04/02/2022 a les 10:10

L'Associació de Malalties Minoritàries d'Andorra ha organitzat pels propers 25 i 26 de març a la Universitat d'Andorra una formació sota el títol "L'entorn de les malalties minoritàries", segons informa l'associació en un comunicat. Aquesta té com a objectiu conèixer que són les que suposa patir-les tant per la persona afectada com el seu entorn. A més, amb la formació volen incidir en la importància de la genètica d'aquest tipus de patologies i conèixer el paper del psicòleg en l'acompanyament als afectats.El curs va dirigit a estudiants, professionals i les persones interessades a conèixer el que envolta una malaltia minoritària.