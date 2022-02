La UE proposa l'ús del 'pass' covid fins al 2023

Actualitzada 04/02/2022 a les 06:31

La Comissió Europea va proposar ahir que el certificat covid estigui vigent per viatjar per la UE fins al juny del 2023. Es tracta d’un termini d’un any més d’allò que inicialment estava previst i que s’ha justificat per la incertesa sobre el comportament del virus. “La covid-19 continua sent prevalent a Europa i en aquesta fase no és possible determinar l’impacte d’un possible augment d’infeccions en el segon semestre del 2022 o de l’aparició de noves variants”, argumenten.La Comissió Europea entén que l’ampliació de la vigència del certificat de vacunació o equivalent garantirà que els ciutadans de la Unió Europea puguin moure’s entre països mentre hi hagi mesures de contenció per frenar la pandèmia.També va exposar que es proposa ara la mesura per donar temps al Parlament Europeu i al Consell per debatre-la i tramitar-la a temps abans que no expiri el mandat actual, que acaba a final de juny.