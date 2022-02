"La cultura no s'atura" organitza vint propostes per febrer

Actualitzada 04/02/2022 a les 12:17

El programa "La cultura no s'atura" ofereix vint noves activitats durant el mes de febrer, en forma de diferents propostes a totes les parròquies, segons informa el govern en un comunicat. En les arts escèniques destaca l'obra "Ximpancé", una obra que parla d'un home trans de 42 anys embarassat, que es presentarà dissabte dia 12 a Encamp. També es produirà l'obra "La petita llar", el microteatre que explica el dilema dels joves entre quedar-se a viure i estudiar al país o marxar fora, que es podrà veure el dissabte 19 de febrer a Andorra la Vella.Les arts plàstiques també estan presents en el programa, de fet durant tot el món es podrà observar en diferents carrers de les parròquies la galeria fotogràfica de l'artista Miquel Mercè. A més, a la Sala d'Exposicions de l'Oficina de Turisme del Pas de la casa es podrà observar fins al 3 de març l'exposició "Epifanies i falsos deus", d'Alicia Luño.Per una altra banda, a partir de la lectura del clàssic anglès "Senyor Chips", Jan Arimay, Virginia Larraz i Marta Manzanares diran la seva opinió sobre els canvis que actualment afronten els professors.Respecte a la música, al mes de febrer el programa "La cultura no s'atura" ha organitzat sis concerts, des de jazz de Pic Negre, fins al rock de Four Flags, passant pel blues de Schuffle Expres, les guitarres de Trio Desconocido i el concert "Elles", on diferents artistes protagonitzaran una conversa entre música i literatura.