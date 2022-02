Creixen un 9,6% les societats actives, fregant les 13.000 a final de l'any passat

Actualitzada 04/02/2022 a les 06:40

Les societats actives inscrites en el Registre de Societats Mercantils eren 12.917 a final de l’any passat, que significa un increment de 1.129 (un 9,6%) respecte a les que hi havia en el tancament de l’exercici del 2020. Les dades les va fer públiques ahir el departament d’Estadística, que va especificar, respecte a la forma jurídica de les empreses, que 6.074 són societats limitades (un 47% del total), 5.374 són limitades unipersonals (41,6%), 1.144 són anònimes (8,9%) i 314 són anònimes unipersonals (2,4%).La parròquia on estan inscrites més empreses és Andorra la Vella, amb 5.314, que suposen un 41,4% del total i han experimentat un augment del 9,5% respecte a l’any passat amb la creació de 463 societats més. La parròquia d’Escaldes-Engordany té 2.323 societats mercantils, que suposa un 18% del total d’empreses, i durant el 2021 se n’han creat 190 noves, un 8,9% més que les que hi havia l’any 2020.