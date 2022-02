Continuen les festes setmanals al Pas de la Casa

Actualitzada 04/02/2022 a les 19:31

Els veïns del Pas de la Casa es queixen de les contínues festes setmanals a diferents punts de la localitat que s'organitzen durant la matinada i que agrupen multitud de joves. A més, afirmen que el cos de seguretat no s'hi persona per evitar-les i que són els residents qui pateixen les conseqüències durant la nit pel soroll generat fins a altes hores de la matinada i l'endemà quan tota la zona està bruta. Per altra banda, afirmen que no es mantenen les mesures sanitàries i per això, el veïnat continua reclamant que els cossos de seguretat intervinguin per dissoldre aquestes festes.