Alfons Godall marxa de la Fundació del Barça per un tuit

Renuncia a la vicepresidència perquè no vol perjudicar l’entitat

Alfons Godall va anunciar el 2 de febrer a la nit a Twitter que renunciava a continuar sent vicepresident de la Fundació del Futbol Club Barcelona per no perjudicar l’entitat. L’empresari català resident a Andorra va fer un tuit sobre Rafa Nadal després d’aconseguir el 21è Grand Slam diumenge a l’Open d’Austràlia que ha generat molta polèmica perquè assegurava que el tennista mallorquí “m’ha fet angúnia des del primer dia. El tinc al mateix sac que la roja, el RM, Alonso i tot el que representi l’estat enemic”.



Godall es va acomiadar anit del càrrec argumentant que l’opinió que havia donat