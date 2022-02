Una quarentena d'infants inscrits per rebre el vaccí

Actualitzada 03/02/2022 a les 16:50

La plataforma de vacunació ha rebut fins ara una quarentena d'inscripcions d'infants per a l'administració del vaccí contra la Covid. La previsió inicial del Govern era injectar les primeres dosis el proper dilluns però s'ha decidit traslladar la data al dia 14 perquè la segona dosi (que s'ha d'inocular als 21 dies) no coincideixi amb les vacances de Carnaval. No obstant, segons va informar l'executiu s'està donant la possibilitat a les famílies que ja han inscrit els menors de vacunar-los demà mateix a l'hospital.Els vaccins de Pfizer per als infants entre 5 i 11 anys van arribar dimarts. La previsió és que es reobri el centre de vacunació per administrar-les, però tot dependrà del ritme d'inscripció a la plataforma. El ministre de Salut ha insistit en les darreres compareixences en la voluntarietat de la vacuna i en que les famílies poden esvair els dubtes amb els seus pediatres de referència.