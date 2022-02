Un nou mort per covid el dia que els actius baixen de 3.000

Actualitzada 03/02/2022 a les 06:34

La mort d’una persona de 76 anys que estava ingressada a la unitat de cures intensives (UCI) de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell sota ventilació mecànica es va convertir ahir en la víctima 146 de la covid a Andorra des que es va donar per iniciada la pandèmia a mitjan març del 2020. La mort d’aquest pacient “és una mostra que la crisi sanitària continua”, va advertir ahir el portaveu del Govern, Eric Jover, qui va ser l’encarregat d’actualitzar les dades de la pandèmia en la roda de premsa posterior al consell de ministres.Unes dades que evidencien el descens de l’onada provocada per la variant òmicron del coronavirus. Salut va reportar 149 casos nous corresponents a dimarts, una de les xifres més baixes des de fa setmanes. Els relatius pocs contagis, conjuntament amb el creixement continuat de les altes, va deixar per sota de 3.000 el nombre de persones amb la malaltia activa. Concretament, eren 2.607 els casos actius. Des de l’inici de la pandèmia s’han contagiat 36.315 persones i es registren 33.562 altes.A l’hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha tretze persones ingressades amb coronavirus. Deu estan a la planta covid del centre i tres a la unitat de cures intensives, dues de les quals sota ventilació assistida.Pel que fa a la població escolar, també es regisra una caiguda significativa de les aules en vigilància. Ahir hi havia 60 aules en vigilància activa –quatre en total i 56 parcial– i 67 classes en vigilància passiva.Finalment, des de l’inici del pla de vacunació, ja s’han administrat 154.049 vacunes: 57.795 primeres dosis, 57.030 segones i 39.224 terceres. Quant als percentatges, un 82,6% de la població major de 16 anys ha rebut la pauta completa i un 58,9% de la major de 18 anys, la tercera.