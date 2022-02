Setmana del bon ús d'internet per a alumnes i docents

Actualitzada 03/02/2022 a les 06:38

El ministeri d’Educació i Andorra Telecom han programat el cicle Internet obession, un conjunt de xerrades i càpsules formatives que tenen com a objectiu sensibilitzar el col·lectiu d’alumnes, pares i docents sobre el fenomen del ciberassetjament. Les sessions –que s’estructuraran en funció del col·lectiu i les inquietuds de cada edat amb temes com la hipersexualització, sexting, tecnoaddiccions, bons usos de les pantalles o abús dels videojocs– tindran lloc del 7 a l’11 de febrer coincidint amb el Dia internacional d’internet segura, que se celebra el dia 8. Les xerrades, que formen part del pla global per reduir l’assetjament del ministeri d’Educació, es dirigiran als alumnes de tots els centres educatius d’Andorra –incloent el British College i el col·legi Agora– i abraçaran de cinquè de primera en­senyança fins a segon de batxillerat i formació professional.