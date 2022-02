Actualitzada 03/02/2022 a les 16:17

Raymond Juan ha estat reelegit a la presidència de l'Skal Club d'Andorra, segons explica el club en un comunicat. El president va exposar la setmana passada alguns dels projectes que vol tirar endavant durant aquest any, que coincideix amb el 40è aniversari de la creació de club. Així, es vol recuperar els esdeveniments i trobades de networking i la celebració del dia Mundial del Turisme, que l'any passat no es va poder celebrar per la situació sanitària.