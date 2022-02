Medi Ambient proposa una exposició per conèixer les molleres

Actualitzada 03/02/2022 a les 06:24

El departament de Medi Ambient i Sostenibilitat amb motiu del Dia mundial de les zones humides, conegudes també com a molleres, va actualitzar ahir la informació de l’exposició d’aquestes zones naturals disponible a la seva pàgina web, segons va informar l’executiu en un comunicat. L’objectiu és divulgar i donar a conèixer tots els aspectes de les molleres del país a la ciutadania. A Andorra hi viuen prop de 500 espècies de flora, de les quals 50 estan en perill d’extinció. Les molleres són una gran reserva de la biodiversitat i acullen el 33% de les espècies vegetals que hi ha al Principat.