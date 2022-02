Actualitzada 03/02/2022 a les 13:07

Les societats actives inscrites en el Registre de Societats Mercantils al final del 2021 han sigut 12.917, amb un augment de 1.129 societats addicionals, que representa un 9,6% de les que hi havia que l'any 2020, segons publica avui estadística. Respecte a la forma jurídica de les empreses, 6.074 són societats limitades que comporta un 47% de les empreses, seguidament de les limitades unipersonals que en total són 5.374, un 41,6% de totes les empreses actives. Pel que fa a les societats anònimes, en trobem al país 1.144, un 8,9% del total, i d'anònimes unipersonals actualment hi ha 314, que sumen un 2,4%.La parròquia on s'han adscrit més empreses és Andorra la Vella, amb un 5.314, que suposen un 41,4% del total i un augment del 9,5% més que l'any passat, en total 463 societats més. Les empreses més representades a la capital han sigut societats de responsabilitat limitada, que en total són un 46,08% de les que hi ha a la parròquia, seguides de les de responsabilitat limitada unipersonals, que sumen el 36%. La parròquia Escaldes-Engordany per la seva banda, té 2.323 societats mercantils, que suposa un 18% del total d'empreses, i durant el 2021 se n'han creat 190 noves, un 8,9% més que l'any 2020. En el seu cas les societats de responsabilitat limitada també són les predominants, amb el 41,6% d'empreses, seguides també de les de responsabilitat limitada unipersonals, que sumen un 42,6% de les societats.