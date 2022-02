La possible reobertura de l'oci nocturn en breu sembra optimisme al sector

Actualitzada 03/02/2022 a les 06:23

La millora substancial de les dades de contagis i hospitalitzats per covid-19 acosta cada vegada més la reobertura dels locals d’oci nocturn. Segons explica Carlos Nascimento, gerent de la discoteca Kapital, hi ha un compromís del Govern de permetre’ls obrir quan el nombre de casos actius a Andorra estigui per sota dels 3.000. Una previsió que dilluns el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va anticipar, tot assegurant que si les xifres de casos continuen a la baixa “potser s’obrirà en vuit dies”.La reobertura de l’oci nocturn es dona a final de la temporada d’esquí. Carlos Nascimento detalla que intentaran aprofitar al màxim els dos mesos que queden de temporada alta d’esquí.Des del sector de l’oci nocturn demanen que els deixin treballar en uns paràmetres acceptables. Entenen que hi pot haver algunes restriccions pel que fa als aforaments, però esperen que els deixin obrir fins a les cinc de la matinada, com ja era habitual abans de la pandèmia. La principal demanda que fan propietaris del sector de l’oci nocturn com Carlos Nascimento al Govern és que aquest sigui l’últim tancament.Ja hi ha hagut casos de locals que han hagut de tancar: un exemple és l’Eivissa Experience. Aquest local ha tancat definitivament les portes perquè no va poder fer front a l’actual situació de restriccions. Per aquesta raó Nascimento adverteix que un tercer tancament podria ser fatal per a molts locals i, de retruc, per a la vida nocturna a Andorra i, per tant, el sector turístic en general.