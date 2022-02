La policia proposa 800 euros de sanció i dos mesos com a mínim sense carnet

La policia va citar dimarts passat el conductor que es va gravar conduint un Ferrari a una velocitat de vertigen per una carretera sinuosa d’Andorra. Amb el Codi de Circulació a la mà, els agents el van informar que la proposta de sanció per diferents infraccions tipificades com a molt greus i greus sumarà 800 euros, mentre que la retirada del carnet de conduir pot ser d’entre dos i quatre mesos com a màxim. Aquesta proposta ha de ser ratificada per la direcció del cos. Si l’infractor paga abans de 15 dies veurà reduït a la meitat l’import econòmic, tot

