Govern va destinar 2,7 milions a ajuts escolars el curs passat

Actualitzada 03/02/2022 a les 13:06

Els ajuts escolars durant el curs escolar 2020-2021 van augmentar un 3,2% respecte al curs anterior, amb un import 2.703.679 euros, segons publica avui Estadística. D'aquests, 2.685.190 van ser destinats a l'estudi, i la resta al lloguer del material d'esquí. El 51,6% dels recursos es van destinar a l'ensenyament superior, en total 1.396.000 euros. D'aquest import, 1.307.679 euros es van assignar a ajuts de l'estudi, i els 18.489 sobrants es van atorgar al material d'esquí.Pel que fa a les beques atorgades, van disminuir un 1,6% respecte al curs anterior, amb una xifra de 4.981 ajuts. Les destinades a l'estudi van ser 4.374, i les altres van ser destinades a llogar material d'esquí. L'import mitjà per beca va situar en 542 euros, un 4,9% més que el curs anterior. Respecte a les ajudes donades per a l'ensenyament superior, la quantitat total se situa en 1.505,93 euros, un 9,3% més que el curs 2019-2020. L'import de les beques de l'ensenyament que no és superior va augmentar un 0.5% amb una quantitat mitjana de 322,57 euros.Les beques més atorgades al país a l'ensenyament que no és superior van ser de menjador escolar, amb 1.390 ajudes, seguit de material amb un total de 1.366 ajudes. Pel que fa a l'ensenyament superior a Andorra es van demanar 16 beques per Matrícula i 15 per material, mentre que per l'ensenyament superior a l'estranger es van donar 245 beques de residència i 230 d'ajudes per la matrícula.