L'executiu i el PS tornen a xocar per les polítiques d'habitatge

Baró diu que Govern treballa per als “rics” i Jover que fan “populisme”

El Govern i el Partit Socialdemòcrata (PS) van tornar a topar ahir per les polítiques d’habitatge. Primer van ser els socialdemòcrates els que, en roda de premsa, van reclamar al Govern que les polítiques d’habitatge “es duguin a terme per a tota la ciutadania i no únicament per a una minoria, que són els que actualment ja són rics”. El secretari d’organització del PS, Pere Baró, va indicar que “els pressupostos demostren quina Andorra vol Demòcrates per Andorra: una Andorra basada en residents estrangers d’alt poder adquisitiu i que no està al costat dels andorrans i andorranes”. Des del PS

#1 Poc coherents

(03/02/22 07:41)