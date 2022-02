Els ingressos per la taxa al tabac es disparen

Els ingressos per la taxa a la importació de tabac es van disparar al gener respecte al mateix mes de l’any passat. Segons les dades fetes públiques ahir per la duana, l’Estat va ingressar el gener passat 7,4 milions d’euros per la taxa que grava la importació de tabac. Es tracta d’un 173,5% més que el que es va ingressar el mateix mes de l’any passat, en plena pandèmia. Aquell gener la duana va recaptar 2,7 milions per aquest capítol. Respecte al gener del 2020, hi ha hagut un increment en els ingressos per la taxa al tabac del 6,8%.

#1 Res de nou

(03/02/22 06:59)