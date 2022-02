Defunció d'una dona de 90 anys amb covid a casa

Actualitzada 03/02/2022 a les 17:26

Una persona de 90 anys que estava a casa afectada per la covid s'ha convertit avui en la víctima número 147 de la pandèmia, segons ha informat el Govern, especificant que la difunta no ha mort a causa de la infecció però que tenia el virus. L'òbit és el segon consecutiu després del traspàs ahir d'un home de 76 anys que estava ingressat a l'UCI.Salut ha notificat avui una baixada de 242 casos actius que deixa 2.607 persones afectades avui pel virus al país després de la detecció de 155 positius més. El total de contagiats per la infecció des del març del 2020 ascendeix a 36.470 amb 33.958 recuperacions que inclouen les 396 altes registrades en les últimes hores.L'ocupació hospitalària per la covid puja fins a 16 ingressats, tres més dels que hi havia ahir. Dotze persones estan a habitacions de planta, dos més de les notificades dimecres a la tarda, i l'UCI augmenta a 4 afectats, un pacient més que ahir. La unitat de cures intensives manté dos afectats pel virus amb ventilació mecànica.El centre hospitalari ha estat el punt d'administració de 79 dosis més de vaccí contra la covid. El total de primeres inoculacions ascendeix a 57.828 després que 33 persones rebessin ahir la primera injecció de la vacuna. El personal sanitari va punxar 45 segons vaccins i un que corresponia a la dosi de reforç fins sumar 39.225 ciutadans majors de 18 anys amb tres punxades.El canvi de protocols als centres escolars i la baixada de contagis ha repercutit en un descens molt notable de les classes en vigilància activa. Govern ha anunciat que només hi ha una aula tancada, ahir n'eren quatre, i sis amb part dels alumnes a casa per haver donat positiu, davant les 56 que hi havia ahir. Els grups educatius en vigilància passiva pugen de 67 a 96.