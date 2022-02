Ajuts per a l'esquí de base

Actualitzada 03/02/2022 a les 17:20

La Federació Andorrana d'Esquí (FAE) ha presentat una col·laboració de tres anys amb el Túnel d'Envalira per a retornar a la normalitat l'esquí de base, segons informa FAE en un comunicat. El patrocini el rebran els infants que estan dirigits cap a l'EBBE o equips nacionals que rebien una subvenció i la van perdre amb l'arribada de la pandèmia.El gerent de la FAE, Carles Visa, ha explicat que "Al dia d'esquí guanyat li atribuïm un preu, i com més dies guanyen major és l'ajuda, que la reben la temporada següent". També ha remarcat que "ajudes abans de l'era covid ja existien, però amb la rebaixa pressupostària que hem patit aquests dos anys per culpa de la pandèmia es van haver de suprimir". Per la seva banda el president executiu de Túnel d'Envalira, Juan Ignacio Horno, ha afirmat que "la gestió d'Envalira ara es gestiona amb una gestora i empresa local, i tenim un esperit de participar en la vida del país i fomentar tot el que puguem".La FAE es compromet amb el Túnel d'Envalira a situar la seva marca de roba dels grups EEBE i als vehicles oficials.