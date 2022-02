Tota la música a ritme de clic

www.musik.diariandorra.ad, del Diari d’Andorra, esdevé la primera web dedicada exclusivament als solistes i les bandes del país. S’hi poden trobar les fitxes de 85 grups, videoclips, novetats, lletres, cançons, concerts...

Aplegar en una sola web tota la música moderna que es fa a Andorra és l’objectiu que s’ha marcat la web musik, una plataforma impulsada pel Diari d’Andorra que avui veu la llum. Hi tenen cabuda les notícies i creacions dels intèrprets del país de pop, rock, jazz, blues, rumba, folk, electrònica, rap o d’altres músiques urbanes. El projecte, accessible a través de l’adreça electrònica www.musik.diariandorra.ad, no tan sols pretén ser l’aparador de tots els músics de casa, sinó que també vol esdevenir un punt de trobada de la comunitat, un lloc de consulta per a tots els programadors culturals