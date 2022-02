Govern destina 648.472 euros en la reforma de l'escola Ciutat de Valls

Actualitzada 02/02/2022 a les 19:01

L'executiu ha adjudicat la segona fase dels treballs de l'antiga escola espanyola de Ciutat de Valls per cedir-lo a l'extensió del Lycée Comte de Foix, a l'empresa Coansa per un import de 648.472,98 euros amb un termini d'execució de cinc mesos, segons ha informat el ministre de Finances i Portaveu Eric Jover durant la roda de premsa d'aquest dimecres. Aquesta remodelació integral ve després de la primera fase de la reforma que ja es va dur a terme a l'edifici del Roc i es preveu que estigui disponible pel proper curs escolar 2022-23.L'objectiu és adequar l'antic edifici educatiu per donar resposta a l'increment d'alumnes que es preveu a la segona ensenyança del sistema francès. En aquest sentit, la reforma prevista engloba una millora de l'electricitat, el tancament d'exteriors -finestres-, un canvi de paviment i un canvi de les distribucions interiors dels edificis del centre.