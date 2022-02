Opinions contraposades

Actualitzada 02/02/2022 a les 05:58

Els restauradors celebren l’aixecament de les restriccions, encara que amb un regust agredolç. Tot i que la majoria s’alegren de poder tornar a omplir els locals sense límit d’aforament, també és cert que els preocupa el futur de la salut col·lectiva de la població. “Jo no tinc cap dubte que aquesta decisió ens beneficiarà a nivell d’establiment però també sé que la gent, a partir d’ara, no vigilarà”, va comentar Manuel Mejía, encarregat de Frankfurt Pedralbes. “Si veuen que no hi ha límit d’aforament tornaran a entrar com bojos. Crec que hauríem de seguir-nos cuidant i això em preocupa”, va afegir. Per altra banda, Julià Alarcon, gerent del bar restaurant Totaneta, també es mostrava contradit. “Podem tornar a servir a la barra, podem tornar a ajuntar taules i cadires. Fins ara no podia deixar entrar molta gent als matins quan tothom es concentrava a primera hora i ara ja no passarà”, va explicar. “Tot i això, em fa por que d’aquí a tres dies ens tornin a imposar restriccions”, va apuntar. Un cas diferent és el del restaurant Veggies World, que pel fet de ser un establiment petit no s’ha vist afectat per aquest canvi de normativa. “Penso, però, que es podria haver fet abans. Molts negocis han hagut de tancar perquè no han pogut suportar aquesta situació de restriccions”, va relatar Jesús Saez, el propietari. Quant al manteniment del passaport covid, la majoria de restauradors s’hi mostren en contra. “No és un mètode efectiu perquè pots tenir el virus igualment. A més, ens pren molt de temps que hauríem d’estar dedicant a la feina, que és atendre els clients”, va assegurar Alarcon.