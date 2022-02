Actualitzada 02/02/2022 a les 13:42

La policia multarà al conductor del Ferrari amb 800 euros i dos mesos de retirada del permís per conducció temerària, segons la proposta de sanció que s'ha notificat a l'infractor. El conductor disposa de 15 dies per al·legar contra la multa i si abona l'import abans d'aquest període la sanció quedarà reduïda a 400 euros, segons ha pogut saber el Diari.El conductor del Ferrari va ser identificat pels videos que va penjar a Tik Tok i que han servit per constatar una infracció per excés de velocitat.