Mor un pacient de 76 anys ingressat a l'UCI amb covid

Actualitzada 02/02/2022 a les 18:12

Un afectat per la covid de 76 anys que estava ingressat a l'UCI amb ventilació mecànica ha traspassat en les últimes hores segons ha anunciat el ministre Portaveu. Eric Jover ha mostrat el condol del Govern a la família del difunt i ha remarcat que aquesta defunció indica que "la crisi sanitària continua tot i que les dades de casos milloren". La pandèmia deixa així 146 òbits de persones infectades pel virus des del març del 2020.El ministre ha explicat que no es pot fer públic si la persona difunta pel SARS-CoV-2 estava vacunada perquè se la podria identificar donant aquesta informació i ha afegit que malauradament no ha pogut superar les complicacions provocades per la infecció.Jover ha informat que s'han diagnosticat 149 contagis nous des d'ahir i que els casos actius es redueixen fins a 2.607, 488 per sota de la xifra de dimarts. El total de positius suma 36.315 dels quals hi ha 33.562 recuperats amb les 636 altes que s'han donat en les últimes hores.El nombre d'ingressats torna a augmentar avui amb un malalt més al centre hospitalari per la covid. A planta hi ha 10 afectats i 3 pacients a l'UCI, dels quals dos necessiten ventilació mecànica.La millora dels indicadors de la pandèmia es nota en l'actualització de la incidència als centres educatius per la baixada d'aules sotmeses a mesures per la covid. El descens es registra en les classes en vigilància passiva que passen de 113 a 67. Hi ha cinc grups educatius tancats per positius, un més que ahir, i 56 aules amb alumnes confinats a casa pel virus, també un més que en el balanç de dimarts.El procés de vaccinació que ha tornat a l'hospital augmenta en 96 dosis, totes corresponents a terceres punxades. Un total de 39.224 persones majors de 18 anys han rebut la dosi de reforç el que situa el total d'aquest grup en un 58,9% de població amb tres inoculacions. Andorra ha administrat 154.049 vacunes contra la covid.