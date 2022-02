Actualitzada 02/02/2022 a les 05:57

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, desitja poder eliminar les mesures sanitàries als centres escolars al més aviat possible. “La primera és deixar de cribrar i la segona és treure les mascaretes en espais interiors.” Així, amb un ordre de prioritats clar, però uns tempos menys precisos, el ministre va explicar davant la comissió de Sanitat que el “calendari dependrà de la corba, hem d’esperar que baixi una mica més”. I és que les escoles són, actualment, un caldo de cultiu de l’òmicron i les gràfiques d’incidència es disparen a la franja dels 0 als 14 anys, una població amb un percentatge de vacunació molt més baix. Això, ara per ara, obliga el ministeri a mantenir les mesures que afecten els infants i adolescents amb certa incertesa sobre si caldrà una, dues o tres setmanes per fer un pas que és una preferència.Ara bé, el fet que Benazet plantegés aquesta situació ja és una mostra de l’optimisme amb què viu l’evolució de la situació sanitària. De fet, va assegurar que el país es troba en un “moment sòlid davant la pandèmia” gràcies al tàndem que formen la immunitat natural i l’adquirida per la vacuna. Si tot va segons el previst, Benazet espera poder retornar a una situació de “certa normalitat” a partir dels 3.000 casos actius. Per aquest motiu, va manifestar que “de cara a la setmana que ve intentaré aixecar alguna restricció”. Ara bé, ja va avançar que de moment no es planteja suprimir el passaport sanitari, ja que “crec que encara té la seva utilitat, perquè el virus es transmet més entre els no vacunats”. Un altre recurs que seguirà actiu és l’oficina covid, que “s’ha de mantenir amb un mínim de personal a l’estiu i amb capacitat de reacció per si les coses van malament a la tardor”.La millora de la situació epidemiològica i el consegüent optimisme del ministre es justifiquen, no només per la menor agressivitat de l’òmicron, sinó en la protecció de la vacunació. Així, va destacar que el 43 per cent de les persones contagiades de covid durant l’última setmana no havien rebut el vaccí contra el virus. Una xifra molt alta, al seu entendre, tenint en compte l’elevat percentatge de vacunació al Principat, on el 54,5 per cent de la població major de 12 anys ha rebut les tres dosis, el 81,6% té la doble pauta i el 83 per cent ha rebut una única punxada del vaccí. Sobre la possibilitat d’una quarta dosi, Benazet no es va mostrar partidari, a excepció del cas de persones immunodeprimides. En canvi, sí que creu en la possibilitat d’haver de rebre recordatoris o “vacunes anyals”, encara que, de moment, desconeix quina serà la fórmula.Pel que fa a la vacunació dels infants, el ministre va informar que ahir van arribar els fàrmacs que han de servir per immunitzar els menors de 5 a 11 anys i va recordar que la decisió dependrà de la valoració que els pares facin juntament amb els pediatres.Una altra qüestió que es va destacar a la comissió va ser el treball que s’està fent sobre el projecte de llei que equipararà la baixa per covid del personal sanitari a la malaltia laboral.