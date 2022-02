Govern aprova un préstec de 8 milions per la transformació digital

Actualitzada 02/02/2022 a les 18:00

El Govern ha aprovat la formalització del préstec de 8 milions d'euros amb el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) per finançar la transformació digital, així ho ha informat el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres. Jover ha explicat que aquest finançament, a 19 anys amb un any de carència i un tipus d'interès d'un 0,78% és el primer crèdit que el CEB atorga a un país per impulsar la digitalització. D'altra banda, el ministre ha volgut destacar que la transformació digital "és un dels eixos estratègics del país" i per això, en l'àmbit d'endeutament "hem de buscar productes específics que ens ajudin a marcar aquest repte".Jover ha destacat que aquest àmbit es tractarà similarment als treballs enfocats a la sostenibilitat que "és un dels reptes del Govern i hem alineat la gestió del deute també en aquest sentit". Per això, el ministre ha recordat que "l'abril del 2021 vam fer una emissió de 500 milions d'euros de bons verds socials i sostenibles i en les pròximes setmanes tornarem a fer una operació d'aquests bons amb la voluntat de gestionar el deute de la mateixa manera que prioritzem les estratègies del Govern".Tal com ha emfatitzat Eric Jover, el préstec s'emmarca en un projecte transversal entre els ministeris de Finances i el de Presidència, Economia i Empresa, així com la Secretaria d'Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics i Andorra Digital. Jover ha avançat que el treball conjunt entre aquests actors està vinculat a la finalitat del crèdit, que va més enllà de l'Administració general i que es destinarà a impulsar un programa per promocionar la digitalització entre el teixit empresarial del país, centrat especialment en les petites i mitjanes empreses (Pimes), tot i que també s'hi podran acollir les grans companyies.El portaveu de l'executiu ha recordat que es tracta del segon préstec que el Govern pacta amb el CEB després d'esdevenir-ne membre el 26 de maig del 2020, ja que el primer crèdit va ser de 12 milions d'euros, amb un finançament a 15 anys, i s'ha destinat íntegrament a cobrir despeses associades amb la crisi sanitària provocada per la covid-19.D'altra banda, Jover ha anunciat que al llarg d'aquest any la previsió és que les emissions de deute siguin d'un valor de 600 milions per refinançar operacions anteriors que ara caduquen i disminuir el volum del deute acumulat. En aquest sentit, la intenció és posar en marxa una operació amb la voluntat d'emetre 500 milions d'euros amb bons verds i sostenibles "amb un període de retorn més llarg i un tipus d'interès més baix". Jover ha especificat que s'aprofitarà el prospecte d'emissions de l'abril de l'any passat, que era de 1.200 milions d'euros i que té una durada d'un any natural. "Dins del mateix prospecte que ja està aprovat hi ha marge suficient per incloure-la". Així, l'operació es faria de nou via Luxemburg i seguint els criteris estàndards internacionals.