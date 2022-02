Espanya reclama informació bancària de Jordi Pujol fill

El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz insisteix en unes diligències que ja van ser ordenades per l’anterior instructor

El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz ha tornat a requerir a Andorra l’enviament d’una sèrie de documentació relacionada amb sis comptes bancaris que presumptament tenia Jordi Pujol fill en entitats del Principat a través de Francesc Robert, que hauria actuat com a testaferro. Segons publiquen mitjans espanyols, citant una informació de l’agència Europa Press, la interlocutòria és de dilluns passat i, en l’escrit, el jutge insisteix en unes diligències que van ser ordenades per l’anterior instructor de la causa, José de la Mata, que va enviar una comissió rogatòria per reclamar a bancs del país nombrosa documentació bancària de