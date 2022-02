Els veïns del Pas de la Casa estan farts de les festes setmanals de matinada

Actualitzada 02/02/2022 a les 06:19

Els veïns del Pas de la Casa es queixen que pràcticament cada diumenge s’organitzen trobades de joves durant la matinada i que el cos de seguretat no s’hi persona per evitar-les. Els residents es queixen que les aglomeracions de joves en diferents punts de la localitat són contínues. Els residents de la localitat encampadana lamenten el soroll a altes hores de la matinada i que al matí la zona estigui tota bruta i que no es respectin les mesures sanitàries en aquestes aglomeracions multitudinàries. Aquest problema, habitual en poblacions turístiques com és el cas del Pas de la Casa, està causant un gran mal­estar entre els habitants. El veïnat demana que els cossos de seguretat intervinguin per dissoldre aquestes festes però no hi ha hagut cap actuació per evitar que es produeixin i denuncien que s’acaben repetint cada setmana. Existeix el risc que situacions similars es reprodueixin en altres pobles propers a les estacions d’esquí però ara per ara només ha passat al Pas de la Casa.