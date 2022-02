Els ingressos per la taxa a les importacions tornen a xifres pre-pandèmia

Actualitzada 02/02/2022 a les 20:56

La duana va ingressar 15,8 milions d'euros per la taxa a les importacions el passat mes de gener. Són els mateixos diners que es van recaptar per aquestes taxes el gener del 2020, un mes i mig abans que esclatés la pandèmia de coronavirus. Respecte al mateix mes de l'any passat, l'increment dels ingressos és del 103,5%, ja que al gener del 2021 es van recaptar 7,7 milions.Respecte als ingressos per la taxa a la importació de tabac, el creixement respecte al gener del 2021 és del 173,5%. El mes passat es van recaptar 7,4 milions d'euros per aquesta taxa i el gener de l'any passat es van ingressar 2,7 milions. Respecte al mateix mes del 2020, abans de la pandèmia, s'ha recaptat un 6,8% més per la taxa que grava la importació de tabac. Van ser 6,9 milions els que es van ingressar el gener del 2020.