Cicle de xerrades per combatre el ciberassetjament

El ministeri d'Educació i Andorra Telecom han programat el cicle 'Internet obession?', un conjunt de xerrades i càpsules formatives que tenen com a objectiu sensibilitzar el col·lectiu d'alumnes, pares i docents sobre el fenomen del ciberassetjament. Les sessions -que s'han estructurat en funció del col·lectiu i les inquietuds de cada edat amb temes com la hipersexualització, tecnoaddiccions o abús dels videojocs- tindran lloc del 7 a l'11 de febrer coincidint amb el dia de l'internet segur, que se celebrarà el dimarts dia 8. "Un dels temes més importants pel Ministeri és combatre l'assetjament escolar en totes les seves dimensions" ha assegurat la ministra d'educació Ester Vilarrubla, qui ha explicat que, tot i que no s'ha detectat un augment de casos durant la pandèmia, sempre és important fer-ne prevenció. "El nostre gran repte és que cada vegada es denuncií més" ha assegurat mentre deixava clar que el principal objectiu del cicle és conscienciar els mateixos alumnes perquè siguin ells mateixos qui detectin els casos.Les xerrades, que formen part del pla global per reduir l'assetjament del Ministeri d'Educació, es dirigiran als alumnes de tots els centres educacius d'Andorra -incloent el British College i el col·legi Agora- i abarcaran des de 5è de primera ensenyança fins a 1r i 2n de Batxillerat i Formació Professional. "Pretenem arribar a un gran volum d'alumnes perquè puguin gaudir d'aquests recursos" ha deixat clar Vilarrubla.