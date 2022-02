Convocades tres places de fiscal adjunt

Actualitzada 02/02/2022 a les 15:44

El consell superior de la Justícia ha acordat publicar la convocatòria del concurs d'oposició per ingressar a tres places de la carrera judicial, en el càrrec de fiscal adjunt al BOPA d'aquest dimecres. L'accés a la carrera judicial, segons especifiquen a l'edicte, es regeix pels principis d'aptitud tècnica, mèrits propis i igualtat entre tots els andorrans que reuneixen les condicions generals que estableix la normativa. El procés de selecció respon als principis d’objectivitat, publicitat i transparència. Per altra banda, les proves i l’ingrés a la carrera judicial es portaran a terme seguint les fases estipulades en les bases de la convocatòria i en la normativa aplicable.Les persones interessades poden presentar les seves candidatures fins les 15 hores del 22 de febrer. El procés de selecció consisteix en la superació d’una valoració psicotècnica, d’un concurs oposició i la superació de la formació complementària i especifica en les fases que s’indiquen en aquestes bases, per part dels aspirants que reuneixin els requisits exigibles. Les persones que hagin superat satisfactòriament el procés de selecció per accedir a la carrera judicial i que no hagin obtingut plaça poden ser declarades pel Consell Superior de la Justícia en situació de reserva de plaça a la carrera judicial, per al cas que les persones seleccionades renunciïn o quedin excloses abans de ser nomenades com a batlles o fiscal adjunt, o per cobrir una vacant o una plaça de nova creació de batlle o de fiscal adjunt, en el període màxim d’un any a partir de la declaració de reserva de plaça.El Consell Superior de Justícia també ha publicat al BOPA d'aquest dimecres, les bases de la convocatòria de proves de selecció per a la provisió de sis places vacants de Secretari/a Judicial, adscrites a la Batllia.El procés de selecció respon als principis de transparència, objectivitat, publicitat i igualtat. Les proves es portaran a terme seguint les fases estipulades en les bases de la present convocatòria i en la normativa aplicable. La data límit de presentació de la sol·licitud també és el dia 22-2-2022 a les 15.00 hores.

Els aspirants han de sotmetre’s a una valoració psicotècnica que té per objectiu valorar l’adequació del perfil professional de la persona candidata al lloc de secretari judicial, en relació amb les característiques cognitives, de competències i de personalitat.

A aquest efecte, el Comitè Tècnic de Selecció encomana el reconeixement psicotècnic de cada aspirant. Dit reconeixement conforma la prova psicotècnica i conclou amb un informe en el que es declara l’aptitud o la manca d’ella que presenti l’aspirant per l’exercici de la funció judicial.