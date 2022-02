Baixen els contagis però es registren tres nous ingressos

Actualitzada 02/02/2022 a les 06:14

L’onada de l’òmicron va a la baixa, tal com indiquen les últimes dades epidemiològiques recollides per Salut durant la darrera jornada, que mostren un descens de les xifres de positius. En aquest sentit, ahir es van registrar un total de 208 contagis nous, elevant la xifra de casos actius a 3.095, molt a prop del llindar que Benazet va indicar ahir dels 3.000 casos per poder tornar a “certa normalitat”. A més, ahir hi havia un total de 621 casos menys respecte de dilluns.La xifra del total de casos de coronavirus des de l’inici de la pandèmia se situava en 36.166, mentre que el nombre de persones que han superat la malaltia des de l’esclat de la crisi sanitària era de 32.926L’afectació a l’hospital, en contrapartida, va augmentar respecte a la jornada de dilluns. Un total de 12 persones restaven ahir hospitalitzades a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. D’aquestes, nou es trobaven ingressades a planta, mentre que tres restaven a la unitat de cures intensives, totes amb necessitat de ventilació mecànica.La incidència de la covid a les escoles segueix a la baixa. Tres classes restaven tancades, 55 tenien algun alumne positiu confinat a casa i 113 grups estaven en vigilància passiva.Pel que fa al pla de vacunació, es van administrar un total de 234 vacunes. D’aquestes, 57.795 eren primeres dosis, 57.030 segones i 39.128 terceres, que suposa tres primeres dosis més ahir, 47 segones i 184 terceres.