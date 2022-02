Assandca rep 1.180 euros de l'esportista Cyrille Ferrandis

Actualitzada 02/02/2022 a les 09:59

L'esportista Cyrille Ferrandis ha fet una donació de 1.180 euros per a la lluita contra el càncer després de superar el repte de la Grande Traversée du Jura en esquí nòrdic —una prova de 188 km amb 4.000 m de desnivell positiu, repartits en sis etapes, segons informa Assandca en un comunicat.Cyrille Ferrandis Izard va cursar Educació Física, és responsable del departament d'Esports del comú d'Escaldes-Engordany i practica natació, vòlei, esquí nòrdic i de muntanya, BTT, ciclisme de carretera, trail running i tenis, entre altres. El 2017 li van diagnosticar un càncer de mama i el 2018 un altre. Mentre ha fet els tractaments oncològics no ha parat mai de fer esport, sobretot bicicleta. L'hivern passat es va proposar de fer la Grande Traverséé du Jura en modalitat d'esquí nòrdic i per la covid ho ha fet enguany.Assandca agraeix la iniciativa que asseguren suposa un estímul per a les persones que pateixen càncer per fer esport. L'entitat recorda que, generalment, la pràctica d'activitat física és recomanable per combatre els efectes secundaris durant els tractaments oncològics i també per recuperar la forma física en cop acabats, així com per millorar l'estat d'ànim gaudint de la pràctica i de compartir-la en grup. Per això, Assandca ofereix classes dirigides d'activitat física i ioga per a afectats per la malaltia.