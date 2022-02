Actualitzada 02/02/2022 a les 21:07

Jordi Nadal, director general d'Andorra Telecom ha fet saber avui en el marc de la roda de premsa de presentació del cicle de xerrades contra el ciberassetjament 'Internet Obsession?' que la companyia ha mantingut converses amb la majoria dels youtubers. Uns diàlegs que, segons ha explicat Nadal, estarien enfocades a trobar la solució perquè no es torni a repetir un episodi de ciberatacs com el que va patir la comunitat d'stremers el passat cap de setmana del 22 de gener. "Com a empresa pública no podem permetre que s'ataqui a una institució, una empresa, un banc o youtubers que vulguin treballar al país. Per tant, prendrem les mesures tecnològiques necessàries per evitar que torni a passar" ha assegurat.Per altra banda, Nadal ha informat que l'empresa té dues vessants de cost. Una de caràcter generalista que està dirigida als usuaris que fan un ús habitual d'internet i una altra pensada per a professionals com youtubers o streamers que necessiten una xarxa de seguretat més reforçada i que, en aquest cas, té un cost més elevat.