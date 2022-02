116 dones van avortar a Catalunya el 2020

Actualitzada 02/02/2022 a les 13:28

L'any 2020 van avortar a Catalunya 116 dones residents al Principat, segons les dades facilitades pel departament de Salut de la Generalitat. Són 30 interrupcions voluntàries de l'embaràs menys de les que hi va haver el 2019, quan 146 dones residents a Andorra van avortar als hospitals públics catalans. Les dades que ofereix la Generalitat no inclouen les intervencions que s'hagin pogut fer en clíniques privades de Catalunya. Les autoritats de salut de França, d'altra banda, no faciliten dades sobre els avortaments que es realitzen en el seu sistema sanitari públic.Per edats, van ser les dones d'entre 25 i 29 anys les que més intervencions van realitzar a Catalunya. Van ser 31, el 26,7% del total. Sis dones menors de 20 anys van avortar el 2020 a hospitals públics catalans i 18 majors de 35. Entre 20 i 24 anys va interrompre l'embaràs 17 dones; entre 30 i 34 anys, 21; i entre 35 i 39 anys, 23.