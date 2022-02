Liberals renova els comitès parroquials per als pròxims dos anys

Actualitzada 01/02/2022 a les 19:13

Liberals ha finalitzat aquest dimarts la renovació dels seus comitès parroquials, un procés que es va iniciar el passat 18 de gener i que ha comptat amb una única candidatura per parròquia, fet que ha evitat un procés electoral que hauria d’haver tingut lloc avui en el cas que s’hagués presentat més d’una candidatura per comitè, segons informa el partit en un comunicat. Així les llistes presentades passaran a encapçalar els òrgans territorials, els més propers als afiliats i simpatitzants, durant els pròxim dos anys i seran els encarregats de preparar les pròximes eleccions comunals.La secretària general de Liberals, Maribel Lafoz, ha afirmat que tenia constància que "les llistes s’han elaborat cercant el màxim consens entre els afiliats", fent referència al fet que només s'hagi presentat una candidatura per cada parròquia. A més, segons el grup parlamentari, les persones que lideraran els comitès parroquials mantindran una gran part dels equips actuals, tenint així un caràcter continuista.Pel que fa a la composició dels nous comitès parroquials, repeteixen com a presidents Marcio da Costa (La Massana), Carles Bernado (Encamp) i Jordi Moreno (Escaldes-Engordany). L’actual conseller comunal d’Andorra la Vella i exsecretari general de Liberals, Gerard Estrella, passa a presidir el comitè de la capital mentre que la cònsol menor d’Ordino, Eva Choy, encapçala el comitè de la seva parròquiadesprés que Jessica Gastó hagi passat a ocupar una de les dues vicepresidències del partit.