La Fundació Meritxell entra a una xarxa d'entitats de discapacitat intel·lectual

Actualitzada 01/02/2022 a les 18:09

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell ha signat un conveni de col·laboració amb l'entitat catalana Dincat, segons informa en un comunicat. L'acord de col·laboració ha estat firmat aquest matí per la directora general de la Fundació, Celine Mandicó, i el director de Dincat, Carles Campuzano i Canadés, també ha comptat amb la presència de Maria Pilar Díez, presidenta del Patronat de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. Amb aquest conveni, la fundació andorrana es podrà beneficiar de tots els serveis que proporciona Dincat amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i contribuir a garantir la inclusió social i laboral digna de les persones amb discapacitat intel·lectual. L'entitat destaca que l'experiència i l'especialització de les dues contribuirà a fer encara més efectiu el respecte dels drets, de la dignitat i la qualitat de vida d'aquest col·lectiu.Dincat és l'entitat catalana que agrupa gairebé 300 entitats del sector. Amb la validació d'aquest conveni, la fundació es podrà beneficiar d'un catàleg de serveis que s'articula sobre la sensibilització social, la formació continuada dels professionals d'aquest sector i d'un ampli ventall de serveis d'informació i assessorament en àmbits tècnics. Aquesta col·laboració, permet el treball en xarxa amb les entitats dedicades a l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual.El conveni de col·laboració preveu també que la Fundació passi a formar part del LabDincat per a la realització d'estudis i promoció de recerca amb relació als serveis i suports per a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.