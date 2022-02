'La generació de Matisse, Lagar i Foujita', al Thyssen

La nova exposició del museu escaldenc, ‘Made in Paris’, es podrà veure des del 10 febrer fins al 8 de gener de l’any vinent

La nova nostra temporal del Museu Carmen Thyssen Andorra ha estat titulada Made in Paris. La generació de Matisse, Lagar i Foujita. L’exposició obrirà les portes el 10 de febrer i les tancarà el 8 de gener de l’any vinent, i entre els quadres que es podran veure hi ha Baile gitano (1914), d’Hermen Anglada Camarasa, Paisaje al atardecer con dantzaris (sense data), de Valentín de Zubiaurre, i El baño de las ninfas (1915), d’Antonio Muñoz Degrain. Els tres quadres formen part de la col·lecció permanent del Museu Carmen Thyssen de Màlaga i seran cedits per la pinacoteca andalusa a