Els veïns del Pas de la Casa estan farts de les festes setmanals

Actualitzada 01/02/2022 a les 20:43

Els veïns del Pas de la Casa es queixen que pràcticament cada diumenge s'organitzen trobades de joves durant la matinada i que el cos de seguretat no s'hi persona per evitar-les. Els residents de la localitat encampadana lamenten que al matí la zona estigui tota bruta i que no es respectin les mesures sanitàries en aquestes aglomeracions multitudinàries.