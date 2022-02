Els clients puntuen el servei de FEDA amb un 8,3

Actualitzada 01/02/2022 a les 12:33

Els gairebé 700 clients de FEDA que han participat el 2021 en l'enquesta anual per conèixer el grau de satisfacció amb la parapública, l'han valorat amb un 8,3, segons informa la companyia en un comunicat. Es tracta d'una petita millora respecte fa dos anys, quan el resultat va ser de 8,1.Els usuaris valoren especialment l'atenció personal, la competència professional i la capacitat de la plantilla per solucionar eficaçment els problemes tècnics. Així mateix, la companyia ressalta que es valora la resposta que han donat per pal·liar els greuges econòmics derivats de la covid-19, en els quals FEDA ha dedicat més de 6,5 milions d'euros a ajudes a les empreses i autònoms afectats.De l'enquesta s'en recullen altres conclusions, com la consicienciació sobre la competitivitat de les tarifes respecte als països de l'entorn amb la millor qualitat, els quals han assolit els rècords històrics de preus de venda de l'electricitat a causa de l'afectació al sector energètic i inevitablement ha afectat FEDA, però afirmen que no ha repercutit als clients. Per aquest motiu, des de l'organització celebren que els clients hagin reconegut la preocupació de FEDA pel desenvolupament econòmic d’Andorra i la col·laboració en les activitats socials i culturals o els esforços que ha fet per fomentar les energies renovables. Justament, els enquestats pensen que les energies renovables han de ser la principal prioritat de l'empresa.Per altra banda, la parapública informa que els clients han detectat camps de millora, per exemple quant a la informació i els detalls que els arriben sobre els projectes de FEDA, que recentment ha materialitzat el butlletí de notícies 'FEDA Actualitat' per, entre d'altres, donar resposta a aquestes expectatives.