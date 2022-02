El 43% dels contagis de l'última setmana eren no vacunats

Actualitzada 01/02/2022 a les 18:48

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha reiterat, un cop més, la importància de la vacunació, tot destacant que el 43% de les persones contagiades de covid durant l'última setmana no havien rebut la vacuna contra el virus. Una xifra molt alta, al seu entendre, tenint en compte l'elevat percentatge de vacunació al Principat, on el 54,5% de la població major de 12 anys ha rebut les tres dosis, el 81,6% té la doble pauta i el 83% ha rebut una única punxada del vaccí.Sobre la possibilitat d'una quarta dosi, Benazet no s'ha mostrat partidari, tret del cas de les persones immunodeprimides. En canvi, sí que creu en la possibilitat d'haver de rebre recordatoris o "vacunes anyals", encara que, de moment, desconeix quina serà la fórmula. Quant a la vacunació dels infants, el ministre ha informat que avui s'ha rebut els fàrmacs i ha defensat que la decisió d'administrar-los dependrà únicament de la valoració que els pares facin juntament amb els pediatres o metges de capçalera.En termes generals, Benazet s'ha mostrat optimista i ha assegurat que ens trobem en un "moment sòlid davant la pandèmia" gràcies al tàndem que formen la immunitat natural i l'adquirida per la vacuna. De fet, ha indicat que a partir dels 3.000 casos actius podrem retornar a una situació de "certa normalitat". Per aquest motiu, el ministre ha recordat que "de cara la setmana que ve intentaré aixecar alguna restricció". Ara bé, de moment no es planteja suprimir el certificat covid, com farà Catalunya a partir del dia 11, perquè la variant òmicron "circula molt i molt ràpid i, per tant, la intenció és mantenir-lo". Pel que fa als centres educatius, de moment es mantindrà les mesures, ja que la població del 0 als 14 anys és la més afectada pel virus. Tanmateix, la voluntat del ministre és poder suprimir els cribratges, primer, i la mascareta, després quan la incidència a les escoles comenci a baixar.