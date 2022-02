El Copríncep Joan-Enric Vives visita el ministeri de Cultura a l'hotel Rosaleda

Actualitzada 01/02/2022 a les 06:28

Joan Enric-Vives, el Copríncep episcopal i arquebisbe d’Urgell, va visitar ahir la seu del ministeri de Cultura, ubicada a l’antic hotel Rosaleda d’Encamp. Vives va ser rebut pel cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura, Sílvia Riva, i la cònsol major d'Encamp, Laura Mas. La visita oficial es va iniciar amb les explicacions de la directora del departament de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte. Després van visitar les instal·lacions del mateix departament, a la segona planta de l’edifici, on les autoritats van ser rebudes per la directora del departament, Montserrat Planelles. També van dur a terme una visita al departament de Política Lingüística, on van ser rebuts pel seu director, Joan Sans. Al despatx de la ministra de Cultura i Esports va tenir lloc el lliurament d’obsequis al Copríncep en record de la seva visita a la seu del ministeri.