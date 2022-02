S’ha de descartar que el delicte hagi prescrit

La policia té identificat el conductor del Ferrari que té diversos vídeos a les xarxes socials conduint vehicles d’alta gamma de forma temerària. El seu tatuatge a la mà i la matrícula personalitzada han permès saber amb facilitat la identitat d’aquest home, però de moment no s’ha intervingut perquè s’està fent una anàlisi detallada de les imatges, especialment perquè abans d’imputar-li un delicte els investigadors volen tenir la plena certesa que els vídeos són actuals i no pas antics, amb el perill que hagin prescrit.



Els agents creuen que la conducció amb el Ferrari per carreteres de muntanya a 100 quilòmetres

