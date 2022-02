Eivissa Experience tanca definitivament en no poder fer front a les restriccions

Actualitzada 01/02/2022 a les 06:30

El local d’oci nocturn Eivissa Experience s’ha vist obligat a tancar definitivament les seves portes en no poder fer front a l’actual situació de restriccions. El tancament de la discoteca des de fa mesos –que suposa unes altes despeses de manteniment per part dels responsables del local– sumat al retard a l’hora de cobrar els ajuts de lloguer per part de Govern s’ha convertit, segons expliquen, en una situació insostenible. “Hem estat lluitant molt però ja no podíem perdre més diners de la nostra butxaca”, va lamentar ahir la propietària, Krystel Barilaro. En aquest sentit, Barilaro va explicar que el condicionant del topall en l’import mensual atorgat en concepte d’ajut i el fet de tenir dos locals inscrits al registre de comerç els havia passat factura. “Aquells que paguem més no tenim dret a tenir les mateixes ajudes. Això és discriminació”, va assegurar la propietària, a més d’afegir que des del mes de gener del 2021 es troba pagant part de lloguer a fons perdut. “Ja no podem sostenir més aquesta situació sense cap mena de retorn”, va confirmar. Quant al futur del negoci, la propietària de la discoteca va anunciar ahir que el local es traspassarà a una empresa de seguretat que té previst construir-hi oficines. L’última reunió entre representats de l’oci nocturn i el Govern va tenir lloc el 23 de desembre. El 30 de novembre es va decidir el tancament dels locals.